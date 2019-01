Nieuwste Blokker verdringt modetweeling Spijkers en Spijkers uit winkel aan Koningstraat

video Alle Arnhemse terreurver­dach­ten blijven voorlopig vastzitten

10 januari Alle verdachten die vastzitten voor het beramen van een terreuraanslag in Nederland, blijven voorlopig vastzitten. Van de zes verdachten van de grootste Nederlandse terreurcel in jaren zijn er donderdag drie op komen dagen bij de rechtbank. Hoofdverdachte Hardi N. ontbrak. Eens te meer is gebleken dat Nederland is ontsnapt aan een grote aanslag.