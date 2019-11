‘Nijmeegse hooligans’ vallen Arnhemse voetballers aan tijdens training

Op sociale media circuleert een video waarin wordt beweerd dat ‘Nijmegen Joet’, de jonge harde kern van NEC, leden van ‘Arnhem Youth’ zou hebben aangevallen op een van de velden van De Paasberg. Een Nijmeegse insider bevestigt dat. De Arnhemmers zouden bij eerdere vechtafspraken zijn weggebleven. Daarom zochten de aanhangers van NEC ze nu zelf maar op, luidt de uitleg. Hagen weet dat een aantal van de voetballers dat op het veld stond Vitesse-supporters is, maar hij heeft geen idee of deze mannen tot de ‘Arnhem Youth’ behoren. Dat is een fanatieke supporterstak voor jongeren van Vitesse. ,,De jongens die trainden, vertelden dat onder de aanvallers jongens van de harde kern van NEC waren.’’

Aangifte

Snel

In de video op sociale media is te zien hoe een grote groep personen met donkere kleding een veld van De Paasberg bestormt. Na ongeveer dertig seconden verlaten zij het terrein weer.



Volgens Hagen, die zelf niet op het sportpark aanwezig was, ging het allemaal zo snel dat de andere elftallen op het complex niks meekregen van het voorval. Zij trainden aan de overzijde van de Vondellaan, waar de kantine van De Paasberg ligt. De club heeft besloten dat de leden van het vijfde seniorenteam, van wie enkelen werden aangevallen, voorlopig ook aan die kant van het terrein oefenen.



Hagen: ,,De jongens beschermen is onbegonnen werk, maar dit is wel iets waar we voor moeten waken. We hebben vanmorgen nog even een kleine spoedvergadering overwogen om bijvoorbeeld contact op te nemen met NEC, maar dat heeft totaal geen zin. ‘Wie zegt dat deze jongens van ons waren?’, krijg je dan te horen.’’



De politie heeft nog niet gereageerd op vragen van deze krant.