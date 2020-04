Nijmeegse rockband De Staat wijkt uit naar Arnhem voor oefenruimte

VideoARNHEM/ NIJMEGEN - De Nijmeegse rockband De Staat vliegt voor een jaar uit naar Popcentrum Jacobiberg in Arnhem. De muzikanten kunnen tijdelijk niet repeteren in De Basis in Nijmegen. De muzikale broedplaats wordt verbouwd.

De Staat bekeek diverse repetitieruimtes, en koos uiteindelijk voor Jacobiberg in Arnhem. Directeur Stefan Rebergen is blij dat De Staat er een jaartje neerstrijkt.



,,Natuurlijk ben ik trots op iedere band in het popcentrum, maar het geeft toch wel een extra dimensie als een landelijk bekende band jouw centrum uitkiest als repetitieruimte.’’

Logische keuze

Volgens hem is de keuze logisch. ,,Als je kijkt naar hoe de popwereld van Arnhem en Nijmegen naar elkaar toe zijn gegroeid de afgelopen jaren, voelt Arnhem minder ver weg voor een band uit Nijmegen.’’



Rebergen doelt hiermee onder andere op de ontwikkeling van Schakel025 en Poppunt Gelderland. ,,Door die platforms komen bands uit de hele regio meer met elkaar aan de praat. En komen ze vaker op podia in andere steden terecht.’’



Ook denkt Rebergen dat de toenemende naamsbekendheid van de Jacobiberg ten grondslag van de keuze lag. ,,Er geven natuurlijk veel bekende artiesten les. Denk aan de gitaristen van de Nijmeegse band Navarone, maar bijvoorbeeld ook Kenny B brengt jongeren op weg in de muziekwereld.



Daarnaast is er genoeg plek om te repeteren. Eerst waren we bang dat de nieuwe locatie te ver weg van de bewoonde wereld zou liggen. Nu zijn we blij met de ruimte die we hebben. In ‘De Berg’ wordt veel nieuwe muziek gecreëerd, ook ten tijden van corona.’’

De Staat en de Basis