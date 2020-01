Nijmegen hoog op lijst met autokraken, Arnhem staat op plek 10

Dit blijkt uit de analyse van Independer op basis van de politiecijfers van vorig jaar. Independer is een vergelijkingssite voor financiële producten, gezondheidsinstellingen en energie. Nederland telde vorig jaar 48.499 geregistreerde auto-inbraken, aldus de site. De helft hiervan is gepleegd in 15 gemeenten.



Afname

Toch is er niet alleen slecht nieuws. Over het geheel genomen is het aantal autokraken vorig jaar afgenomen. In totaal is er landelijk sprake van een afname van ruim 9 procent ten opzichte van 2018. Ook in Nijmegen en Arnhem is die trend te zien. In Nijmegen daalde het aantal inbraken in auto's met 270, terwijl in Arnhem 48 keer minder was ingebroken in een auto.



In heel Gelderland hebben in 2019 bijna 4000 autobezitters aangifte gedaan van een inbraak in hun voertuig. Dat is ten opzichte van 2018 een afname van 19 procent.