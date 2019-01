‘Nijmegen’ zorgt vaak voor te late trein in Arnhem

In september en oktober kwamen met name de treinen uit de richting van Utrecht met vertraging aan. Dat kwam door ‘gladde sporen en calamiteiten eerder op de corridor’, meldt ProRail. In november scoorden vooral de treinen vanuit Nijmegen minder. Voornaamste oorzaak: de beperkte perroncapaciteit van het station van de Waalstad.

Eilandperron

In Nijmegen komen bijna alle treinen nu aan op het zogenoemde ‘eilandperron’, vertelt een woordvoerder van ProRail. Dat is het gedeelte van het station dat tussen de sporen 3 en 4 in ligt.



,,Als daar vertragingen optreden, leidt dit door de beperkte perroncapaciteit al snel tot extra oponthoud. In november was er sprake van een aantal grotere vertragingen. Dat heeft de punctualiteit naar Arnhem negatief beïnvloed.’’



Bij Arnhem Centraal arriveerde in november 82,1 procent van de treinen op tijd. Daarbij geldt een speling van drie minuten. Het landelijk gemiddelde lag in november op 87,7 procent. De norm is dat 89,9 procent van de treinen op tijd bij een station aankomt. Arnhem scoorde over heel 2018 1,3 procent hoger. ‘Een goed resultaat’, stelt ProRail.