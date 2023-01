Niks mis met op hol geslagen Arnhemse auto, zegt BMW Nederland. ‘Voor mij geen BMW meer’

indebuurt Sem en Roos-Ma­rijn openen nieuw café in het oude BABO: 'Veel herinnerin­gen hier'

Het was lang stil in het pand waar café BABO en later Van Doorn in zaten, maar er is weer leven in de brouwerij! Sem Teunissen (26) en Roos-Marijn Somer (27) openen er hun nieuwe horecazaak Café Eijck. ”Het wordt een hip, bruin café met een vergelijkbaar sfeertje als bij BABO.”

10 januari