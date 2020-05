Nog 11 van 31 migranten aan boord op isolatieschip in Arnhem, anderen in thuisquarantaine

Tijdens het World Liberty Concert in 1995 was Arnhem was heel even het centrum van de wereld

9:00 ARNHEM - De bevrijding van Europa wordt dit jaar in Nederland niet gevierd met grote concerten. In 1995 wel: vrijdag is het een kwart eeuw geleden dat in Arnhem het World Liberty Concert werd gehouden. Wereldsterren traden op in de uiterwaarden bij de John Frostbrug. ,,Het was baanbrekend voor Nederland.”