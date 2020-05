Nog 11 van 31 migranten aan boord op isolatieschip in Arnhem, anderen weer thuis

Dat bevestigt de GGD Gelderland-Midden. Bij de groep van 31, die woont in een complex voor arbeidsmigranten in Velp, werd zondag het coronavirus vastgesteld. Hierop werden zij allemaal op het schip in de Nieuwe Haven gezet.



Het overgrote deel van de groep maakt het goed en heeft de boot al mogen verlaten. Van deze groep mogen de meeste mensen weer gaan en staan waar zij willen. ,,Als je van het schip afkomt en je was positief getest, maar nu klachtenvrij bent, dan mag je ook weer werken’’, aldus een woordvoerder van GGD Gelderland-Midden.



Slechts een klein gedeelte moet nog twee weken in thuisisolatie. Dit zijn mensen die in eerste instantie negatief hebben getest. Dit wordt gedaan omdat niet uitgesloten kan worden dat deze groep het virus toch onder de leden heeft.



,,Van de mensen die het virus gehad hebben en nu klachtenvrij zijn, weten we dat ze zijn genezen. Zij zullen het virus niet meer overdragen. Bij de negatief geteste groep is dit niet zeker, omdat ze wel in aanraking zijn gekomen met coronapatiënten.’’ De woordvoerder benadrukt dat het om een hele kleine groep gaat.



De groep die in thuisisolatie zit wordt regelmatig gecontroleerd. ,,Om de drie dagen komt er iemand van de GGD langs om te kijken hoe het gaat. Bovendien hebben we elke dag telefonisch contact met de patiënten.’’ Zodra iemand na twee volle weken helemaal geen klachten meer heeft, mag ook hij of zij weer aan het werk.