Nog altijd geen einde aan autobranden in Arnhem: weer 3 auto's in lichterlaaie

De brand werd iets voor 4.30 uur gemeld. Toen de brandweer aankwam ontdekten zij dat er drie auto's, die naast elkaar stonden geparkeerd, in lichterlaaie stonden. Twee gingen zo volledig in de vlammen op, de derde auto, die tussen de twee verwoeste auto's in stond geparkeerd, bleef redelijk bespaard. Dit voertuig werd vermoedelijk niet aangestoken, maar raakte beschadigd door het vuur van de andere auto's. Wel zijn alle drie de voertuigen total loss verklaard.

Autobranden en aanhoudingen

Ondanks recente arrestaties blijven er auto's in brand vliegen in Arnhem. De Gelderse hoofdstad wordt al enige tijd geteisterd door autobranden. Nog begin deze week, op maandag 11 mei, werd rond de klok van 2.00 uur een brandende auto aangetroffen op de Simon Carmiggelthof in de wijk Rijkerswoerd. In totaal staat de teller deze maand al op vijf branden.



Hoewel er verschillende personen zijn aangehouden, zijn autobranden in de praktijk heel erg lastig op te lossen. Volgens de politie is de pakkans bij een autobrand zeer laag, en elke keer gaat het bewijs in vlammen op. In 2019 waren zeshonderd auto-eigenaren de dupe van een brand. Honderden eigenaren deden aangifte, maar veel blijken uiteindelijk niet meer waard dan voer voor de verzekering.



De politie doet onderzoek naar de brand op de Paardebloemstraat.