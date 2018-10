Nog een weekend doorbijten: Werk aan Roermondsplein nadert einde

Omleiding

De verkeershinder begint vrijdagavond om acht uur en duurt tot en met maandagmorgen vijf uur. Het is vooral het verkeer van en naar Oosterbeek dat last heeft van de wegwerkzaamheden. Onderlangs krijgt een autoluw weekend.



,,We sluiten Onderlangs af voor alle verkeer. Alleen het Rijnhotel is bereikbaar en de woonboten die er liggen. ArtEZ ,dat iets verderop ligt, is in het weekend gesloten, dus is dat geen probleem’’, zegt project leider Harry Leenders van de gemeente Arnhem.