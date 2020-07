Nog geen mondkapjesplicht in Gelderse ziekenhuizen

ARNHEM/ EDE/TIEL - Ziekenhuizen in de regio zijn voorlopig niet van plan een mondkapjesplicht in te voeren voor alle bezoekers. Een ziekenhuis in Amersfoort stelt dat sinds vrijdag verplicht voor iedereen die een patiënt wil bezoeken.

De mondkapjes zijn verplicht voor bezoekers vanaf 13 jaar of ouder in het Meander Medisch Centrum. Eten en drinken is ook niet toegestaan.

In Gelderse ziekenhuizen geldt die plicht niet. Bezoekers en patiënten moeten altijd wel vragen beantwoorden over hun gezondheid voor ze naar binnen mogen. Patiënten die in de laatste dagen klachten hebben gehad die kunnen wijzen op corona, krijgt een mondkapje van het ziekenhuis. Bezoekers die klachten hebben of net hebben gehad, mogen niet naar binnen.

In Ede wél voor iedereen kapje op spoedeisende hulp

In ziekenhuis Gelderse Vallei is wel een uitzondering gemaakt op de spoedeisende hulp. Iedereen die daar aankomt, moet een mondkapje op. Die kapjes worden bij de ingang uitgedeeld. Reden voor die maatregel is dat er geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen corona-patiënten en patiënten zonder corona bij binnenkomst. Eerder was er een tent waarmee de verschillende patiënten uit elkaar werden gehouden.

Reguliere bezoekers en patiënten in Ede worden allemaal bevraagd of ze geen klachten hebben. Dat gebeurt ook in ziekenhuizen in Nijmegen, Tiel en Arnhem. In Amersfoort stellen ze dat het bevragen van patiënten te veel tijd kost. Dat is de reden dat nu iedereen een mondkapje op moet. Iemand die coronagerelateerde klachten heeft, moet uiteraard thuisblijven.

Mogelijk wel ander beleid

Een woordvoerder van ziekenhuis Rijnstate in Arnhem sluit overigens niet uit dat er een mondkapjesplicht komt in Arnhem. ,,Eigenlijk elke week beoordelen we de maatregelen.’’

Een woordvoerder van ziekenhuis Rivierenland laat een zelfde geluid horen. ,,Vooralsnog zijn we niet van plan een mondkapjesplicht in te voeren binnen. Maar in de toekomst is niets zeker.’’

Nederlandse vereniging Ziekenhuizen: wij volgen RIVM

In Ede zijn ze iets stelliger. ,,Zo lang het landelijke beleid niet verandert, zien wij geen noodzaak een mondkapjesplicht in te voeren voor alle bezoekers.’’ Minister Ferdinand Grapperhaus benadrukte vandaag nog eens in een persconferentie dat er voorlopig geen landelijke mondkapjesplicht komt in openbare ruimtes als ziekenhuizen. In veel andere Europese landen is dat wel het geval.

De Nederlandse vereniging van ziekenhuizen zei vanochtend nog in Trouw nog dat het verstandig is een mondkapje te dragen. In een formeel statement zegt de vereniging nu alle adviezen van het RIVM te volgen. Ziekenhuizen mogen uiteraard wél hun eigen beleid voeren.