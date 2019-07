Nog geen vergunning voor gevecht tussen Badr Hari en Rico Verhoeven in GelreDome

De vergunning voor het vechtsportgala met de naam ‘Collision 2’ is donderdag aangevraagd, zegt de voorlichter. Volgens hem komt het vaker voor dat evenementen worden aangekondigd, voordat een vergunning is verleend. ,,Maar dat is dan op eigen risico.’’

Hoe groot de kans is dat Glory geen vergunning krijgt, is onduidelijk. Daar doet de gemeente geen uitspraken over. Wel is er ‘goed contact’ met Glory en GelreDome en is gesproken over de benodigdheden voor een succesvolle aanvraag, aldus de woordvoerder.