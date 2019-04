‘Nondeju! Da ging snel!’ Eerste show Snollebollekes in GelreDome 2020 al uitverkocht

interview Een leven na discotheek Manhattan: ‘Alsof ik afscheid moest nemen van mijn kind’

12 april Van Ms Manhattan in Arnhem tot Madame in Oosterbeek. Horecadier Patricia Knijnenburg was jarenlang eigenaar van nachtdiscotheek Manhattan in Arnhem. Volgende maand opent ze haar nieuwste zaak voor lunches en aangeklede borrels in Oosterbeek. ,,Ik heb er ontzettend veel zin in.”