Noodknop portofoon politie onbetrouwbaar, agent in nood kan niet altijd hulp inroepen

Vorig weekeinde werd in Tilburg een agent aangevallen, maar werkte de noodknop op zijn porto niet. Dat blijkt geen incident, het probleem is structureel. Aan een oplossing wordt gewerkt.



Dat blijkt uit een interne instructie die de politie in Oost Nederland vrijdagochtend aan alle agenten heeft gestuurd en die in bezit is van deze krant. ,,Op diverse plekken in het land is vastgesteld dat de noodoproep in het C2000-netwerk in sommige gevallen niet werkt’’, schrijft de politie. ,,Ook in Oost-Nederland is dat het geval.’’