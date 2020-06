Noodkreet bewoners Spijkerkwartier over kameroverlast: ‘Verwijder studenten direct’

video Nachtelij­ke autobran­den in Arnhem en Huissen: politie onderzoekt opzet

9:15 ARNHEM/ HUISSEN – In de nacht van woensdag op donderdag ging er in Arnhem-Zuid wederom een auto in vlammen op. Ook was het even later raak in Huissen. Zoals bij vele autobranden in de afgelopen tijd, wordt er ook bij deze branden uitgegaan van brandstichting.