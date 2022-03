Noodkreet trouwe fan: ‘Bezoek aan wedstrijd Vitesse is gevaarlijk, zorg voor professionele beveiligers’

Justitie helemaal klaar met hardleerse Let die maar blijft terugkomen en Coop in Arnhem wilde overvallen

Tien jaar geleden in dit land veroordeeld voor het neersteken van iemand en als ongewenst vreemdeling het land uitgezet. In 2019 opgepakt, twee maanden vastgezet en weer uitgezet. En vorig jaar was hij weer terug. Op 17 november werd de Let (61) opgepakt bij de Coop in Arnhem toen hij een caissière met een groot mes bedreigde omdat hij een pakje sigaretten wilde hebben.

4 maart