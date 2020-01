Noodlift geplaatst bij Arnhemse flat na brand, maar leven ligt nog op zijn kop

Veel emoties en praktische vragen

Medewerkers van Vivare bellen zaterdag bij alle woningen aan. ,,Om te kijken of er vragen zijn en ook zelf informatie te verstrekken over de noodlift”, zegt een woordvoerder. ,,Er leven nog altijd veel emoties bij de mensen, maar er zijn ook praktische vragen, over de werking van de lift bijvoorbeeld. We willen er op dit moment vooral gewoon zijn, en hebben daarom ook in het weekeind extra mensen ingezet.”

Voor het monument discussiëren buurtbewoners. Dat het voor alle betrokkenen tragisch is, daar zijn ze het over eens. ,,Maar nu zie ik net in mijn flat hiernaast alweer een stapel kranten in de hal liggen. Daar snap ik dus helemaal niks van”, zegt een buurvrouw. Ze zag de jongens vuurwerk in de half gooien nieuwjaarsnacht. Eerst bij haar flat, daarna bij de getroffen flat. Zij wil, net als de anderen, niet zeggen hoe ze heet. ,,Het begint gewoon allemaal bij de volwassenen”, vult een andere buurvrouw haar aan. ,,Wij kunnen van alles zeggen over de jeugd, maar wij moeten zelf goed met onze ruimte omgaan. Dus spullen opruimen en niet laten slingeren in de gang.”



Als de grootouders van de slachtoffers naar buiten komen is het even stil onder de buurtbewoners. Wat te doen? Een hand geven? Of ze even met rust laten? Voor er een besluit valt rijdt het echtpaar van de parkeerplaats. Het ziekenhuis wacht.



