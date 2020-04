Noodplan voor chocolaterie in coronatijd: Mousset lanceert drive in voor paaseieren

Chinese restaurant­hou­ders verbaasd: ‘Waarom is er nog geen totale lockdown?’

11:56 ARNHEM/ BENEDEN-LEEUWEN - Hier en daar zijn nog wat afhaalloketten open, maar verder is ook de Chinese horeca dicht door het coronavirus. De Chinese restauranthouders vinden dat Nederland zeker in het begin veel te laks is geweest in de aanpak van het virus. ,,Wij pasten al eerder zelfcensuur toe.’’