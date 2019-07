Noodtribunes voor Vitesse bij songfestival in GelreDome? ‘Dat is zeker haalbaar’

Gelderland maakt serieus werk van komst songfesti­val naar Arnhem

6:55 ARNHEM - Arnhem krijgt serieus hulp van de provincie Gelderland in de poging het Eurovisie Songfestival naar de regio te halen. In een besloten Statenvergadering is woensdagavond laat besproken hoeveel geld de provincie uit wil trekken voor het internationale zangevenement. Dat moet plaatsvinden in stadion GelreDome in Arnhem.