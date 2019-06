Noodweer verwacht: minder treinen op lijnen Arnhem-Nijmegen en Nijmegen-Utrecht

Fietsers halen op Mont Ventoux 32.000 euro op voor Stichting Gaandeweg uit Arnhem

12:53 ARNHEM/BEDOIN - Tientallen amateurwielrenners uit heel Nederland hebben zaterdag in Zuid-Frankrijk deelgenomen aan een fietstocht, waarbij de roemruchte Mont Ventoux moest worden beklommen. Dat deden ze om geld in te zamelen voor Stichting Gaandeweg. De opbrengst bedroeg ruim 32.000 euro. ,,Een fantastisch resultaat, waarmee we veel gezinnen die zijn getroffen door kinderkanker kunnen helpen”, zegt voorzitter Grace Roetert van de vanuit opererende stichting