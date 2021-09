NS en ProRail kiezen met tienminutentrein tussen Nijmegen/Arnhem en de Randstad voor ‘topsport’

ARNHEM/ EDE - ,,Dames en heren, van harte welkom aan boord van deze speciale trein. Mijn naam is Roeland van der Zee, wethouder mobiliteit in de gemeente Arnhem. Ik ben erg verheugd dat vandaag voor het eerst elke tien minuten een intercity rijdt naar Schiphol en Rotterdam. Ik wens u een mooie reis en een goede terugkomst straks in ons mooie Arnhem.”

Het moet nog zeven uur in de ochtend worden als Roeland van der Zee voor even de rol overneemt van hoofdconducteur Raymond Soekhram.



Mocht zijn wethouderschap volgend voorjaar na de gemeenteraadsverkiezingen onverhoopt eindigen, dan ligt wellicht een nieuwe carrière bij NS in het verschiet. Al zal hij dan nog wel even moeten oefenen op de naam van Station Den Haag Laan van Nieuw Oost-Indië.

,,We kunnen nog conducteurs gebruiken. En verkeersleiders”, vertelt NS regiodirecteur Maarten Haverkamp even later in de trein op weg naar Ede. En nee, voegt hij er meteen aan toe, dat heeft niets te maken met deze eerste testdag van de tienminutentrein tussen Arnhem en de randstad en vice versa.



,,We krijgen in Nederland te maken met een enorme bevolkingsgroei. En we willen meer mensen de trein in krijgen. Al die extra mensen van A naar B brengen, betekent dat we ons personeelsbestand in de toekomst moeten gaan uitbreiden. En we zitten al krap.”

Het luistert op halve minuten

Samen met ProRail gaat NS veertien woensdagen lang de tienminutentrein beproeven. Daarna gaat de intercity op de lijn Nijmegen-Rotterdam definitief zes keer per uur rijden in plaats van nu vier keer per uur. Tussen Nijmegen en Arnhem gebeurt dat al.



Haverkamp: ,,De reiziger kan straks spoorboekloos gaan treinen. Tegelijk moet ons spoorboekje tot in perfectie kloppen. En dat is best spannend en logistiek heel knap als het in de praktijk ook lukt. Het komt allemaal heel precies. Het luistert op halve minuten. Wat wij doen, is topsport bedrijven. En niet drie dagen lang zoals in Zandvoort, maar het hele jaar door.”

Volledig scherm Om de reiziger op het perron in Arnhem te laten ervaren hoe snel tien minuten voorbij zijn, was voor deze eerste testdag van de tienminutentrein een tien minuten durende work-out bedacht. Op de foto onder meer de Arnhemse wethouder Roeland van der Zee, NS-regiodirecteur Maarten Haverkamp en Pro Rail-regiodirecteur Dorothé Wennekendonk. © Gerard Burgers

Omdat elk detail telt, is ook Mathieu Maanders van het Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer, uitgenodigd. Geholpen door een vriendelijk NS-medewerker gaat hij in zijn rolstoel aan boord. Haverkamp: ,,Bij alles dat we doen, betrekken we de reizigers. Hun adviezen en tips helpen ons. Al wil dat niet zeggen dat we altijd alles overnemen.”

Na elke testdag wordt direct geëvalueerd

Na elke testdag wordt direct geëvalueerd. Zodat alle mogelijke kinderziektes er meteen uit kunnen worden gehaald. Haverkamp: ,Zoiets groots als een tienminutenregeling met intercitytreinen kun je niet zomaar invoeren.



Dat hebben we eerder met de lijn Amsterdam-Utrecht-Den Bosch ook niet gedaan. Daar loopt die regeling overigens fantastisch. In het echt klopte wat we op papier hadden bedacht. Dus we hebben goede verwachtingen.”

‘We willen niet nog een dode’

Bij diverse spoorwegovergangen staan op deze eerste testdag medewerkers van NS en ProRail om weggebruikers te informeren. Dorothé Wennekendonk, regiodirecteur van ProRail, weet dat vooral in Wolfheze enige hulp geboden is.



,,Daar hebben we te maken met bewoners van Het Schild, een zorgcentrum voor blinden en slechtzienden. Voor hen is het een hele klus om daar drie sporen over te steken.”



Een spoorwegonderdoorgang voor automobilisten, fietsers en voetgangers moet alle problemen in Wolfheze gaan oplossen. ,,Die komt er ook”, zegt Wennekendonk.



,,Maar pas in 2025. Tot die tijd zul je in Wolfheze vanaf nog vaker dan nu op gesloten spoorbomen stuiten. Wel gaan we extra maatregelen nemen voor de mensen van Het Schild, zodat ze beter en gemakkelijker het spoor kunnen oversteken. We gaan de bewoners zelfs trainen. We willen niet nog een dode daar.”

‘De wethouder van Ede-Wageningen’

De testtrein maakt de eerste tussenstop op station Ede-Wageningen. Volgens het persbericht zal hier de wethouder van Ede-Wageningen het welkomstwoord tot het speciale gezelschap gaan richten. Hebben we hier nieuws gemist? Zijn en Ede en Wageningen stiekem samengegaan? Nee, op perron 4 staat Peter de Pater de club uit Arnhem op te wachten. En hij is toch echt de wethouder van alleen Ede.



,,Er is wel eens geopperd dat de naam Wageningen uit de stationsnaam Ede-Wageningen moest verdwijnen”, haakt De Pater in op de verwarring bij NS en ProRail. ,,Omdat het station bij ons in Ede staat. Maar gelukkig is dat nooit gebeurd. Wageningen heeft als universiteits- en kennisstad een geweldige naam. Daar kunnen we in Ede alleen maar van profiteren.”

Ede wil onder betere condities verder groeien

Want Ede, zo maakt De Pater duidelijk, moet in de nabije toekomst verder in de vaart der volkeren. ,,Onze autonome aanwas gaat sneller dan verwacht en we worden daarnaast steeds meer het overloopgebied voor Utrecht en het westen van het land.



Een nieuw station dat we nu eindelijk gaan realiseren en zoiets als een tienminutentrein gaan ons helpen om onder betere condities te groeien. Met misschien wel 15.000 mensen in de komende 10 jaar.”



De officiële start van de eerste testdag eindigt waar hij begon: in Arnhem. Vlak voor het binnenrijden, mag nu De Pater even in de huid van de hoofdconducteur kruipen en de reizigers toespreken. Hij doet dat zo vloeiend en wervend dat een telefoontje van een NS-recruiter niet kan uitblijven.