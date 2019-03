NS verwacht topdrukte voor concerten Snollebollekes en zet langere treinen in

ARNHEM/ DUIVEN - De NS zet vrijdag- en zaterdagavond langere treinen in om concertgangers van het concert van Snollebollekes in GelreDome van en naar Arnhem te vervoeren. Vooral na afloop van het concert verwacht NS ‘een enorme piek’ in het aantal reizigers, zo zegt een woordvoerder.

De extra lange treinen worden onder meer ingezet op de trajecten naar Den Bosch, Utrecht, Zwolle en Zutphen. De treinen, die vanaf ongeveer 23.00 uur zullen rijden, bevatten meer coupés. Ook aan het eind van de middag zet de NS vanaf enkele stations al langere treinen in naar Arnhem toe.

,,Maar 's avonds verwachten we een grotere piek. Iedereen gaat ongeveer tegelijk weg en met de heenreis zit dat anders. Sommigen gaan eerst een hapje eten in Arnhem, anderen komen pas iets voor de start van het concert in Arnhem aan.”

Grote drukte

Vanwege het concert wordt twee avonden op rij grote drukte verwacht. Beide concerten waren in een mum van tijd uitverkocht, waardoor er in twee dagen tijd 60.000 bezoekers naar de stad komen. Ook op de weg wordt het druk, is de verwachting. De gemeente waarschuwt met borden voor grote drukte op de invalswegen.

De horecaondernemers in de binnenstad hopen te profiteren van de massale toeloop naar Arnhem. Zij roepen via Facebook de concertbezoekers op om op tijd naar Arnhem te komen, zodat ze van tevoren al ‘lekker kunnen genieten’ op de terrassen. ‘Het wordt zonnig, dus jouw feestje begint al vroeg’, schrijven ze op Facebook.

Repetities

Rob Kemps, de zanger van de feestact, verblijft sinds woensdag in Duiven. Zo is hij dichter in de buurt van GelreDome, waar hij veel repeteert. Ook donderdag was hij in het stadion druk in de weer met de repetities van zijn concerten.