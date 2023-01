Nu alvast inslaan: hier in Arnhem is de kerstversiering in de uitverkoop

indebuurtBen je een kerstliefhebber die nu al uitkijkt naar de feestdagen van 2023? Of wil je graag besparen op nieuwe decoraties? Sla dan nu je slag, want begin januari is veel kerstversiering in de uitverkoop. Bij deze winkels in Arnhem scoor je nu kerstballen, lampjes, ornamenten en meer voor een prikkie.

Let op: de uitverkoop is tijdelijk en op is op. Het kan zijn dat de winkel de kerstspullen al heeft opgeruimd.

Xenos

De kerstversiering die nog over is bij Xenos is nu in de uitverkoop. Ze hebben er onder meer klassieke kerstballen, maar ook ornamenten in vormen van bijvoorbeeld dieren, champagneglazen en hamburgers. In Arnhem vind je filialen van Xenos in de binnenstad en in de winkelcentra in Presikhaaf en Kronenburg.

Karwei

Bij Karwei shop je in de eerste week van januari kerstspullen voor een prikkie. Een medewerker vertelt dat alles ‘voor de helft van de helft’ de deur uit gaat. ”De korting loopt op tot 75 procent.” Je vindt de kerstversiering die in de uitverkoop is helemaal vooraan in het filiaal.

TK Maxx

Bij TK Maxx kun je terecht voor allerlei soorten decoraties en interieurspulletjes. Rondom de feestdagen scoorde je hier al voordelig geprijsde kerstversiering, nu zijn de items die overbleven ook nog eens in de uitverkoop.

Leed verder onder de foto >

Volledig scherm Foto: TK Maxx

Blokker

Kaarsjes, setjes kerstballen, bij Blokker gaan de laatste kerstversieringen de deur uit met korting. Wees er snel bij, want er is niet veel meer over en op is op! Je vindt vestigingen van Blokker in de Koningstraat en in de winkelcentra Presikhaaf en Kronenburg.

Intratuin

Intratuin staat bekend om de enorme collecties kerstdecoratie. Daar bleef na de feestdagen het een en ander van over in de winkels. Een indebuurtvolger tipte dat de kerstversiering nu in de uitverkoop is bij zowel Intratuin in Arnhem als de vestiging in Duiven.

Bespaartips

Heb jij als goed voornemen dat je geld wilt besparen? indebuurt Arnhem maakte een speciaal overzicht met gratis uitjes en producten, goede deals, winkels waar je voordelig uit bent en budgettips. Op de besparenpagina lees je bijvoorbeeld waar in de stad je tweedehands kinderkleding shopt, hoe je gratis planten scoort, welke Arnhemse bedrijven meedoen aan ‘Too Good To Go’ en waar je voordelig kan tanken. Zo helpen wij jou een handje om centen over te houden dit jaar.