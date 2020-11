Nu nog 1 op 10 te snel op Pleijroute, met trajectcontrole moet dat naar 1 op de 100

VideoARNHEM/ HUISSEN - Justitie schakelt vandaag de trajectcontrole op de Pleijroute in Arnhem in. In beide rijrichtingen op de N325 tussen het Nijmeegseplein en het Velperbroekcircuit wordt voortaan 24 uur per dag gemonitord of weggebruikers zich wel aan de maximumsnelheid van 80 kilometer per uur houden. Een bekeuring is binnen enkele dagen binnen.