Obstakelrun in teken van Slag om Arnhem: ‘Drink- en eetposten hadden soldaten tijdens Market Garden ook niet’

Eendagssol­daat van ‘War Race’ mat zich af om de Slag om Arnhem te herdenken: ‘Past bij de challenges die je overal ziet’

'Soldaten voor de vrede’ heten ze: de deelnemers van de War Race die op zaterdag 25 september neer zal strijken bij de John Frostbrug in Arnhem. Met zware bepakking nemen ze hindernissen op plaatsen waar Britse en Poolse luchtlandingstroepen in september 1944 in een bloedige strijd verwikkeld raakten met het leger van Hitler-Duitsland. Is dit ongepast oorlogje spelen of kan het door de beugel? Airborne-organisaties reageren positief.

31 augustus