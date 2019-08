Ochtend vol vertraging voor verkeer rond Arnhem, fileleed op A12 door gestrande trucks

De drukte heeft voor een groot deel te maken met de afsluiting van de Pleijweg tussen knooppunt Velperbroek en GelreDome. Verkeer vanuit het oosten van het land kan daardoor niet via de gebruikelijke route richting Elst en Nijmegen rijden.



Halverwege de ochtend was het druk op de snelweg A12 tussen Arnhem en de Duitse grens. In beide richtingen stond rond 10.00 uur file, de vertraging in de richting Utrecht bij Arnhem, tussen de knooppunten Velperbroek bij Velp en Grijsoord bij Wolfheze, was met een kleine 20 minuten het grootst. Belangrijke oorzaak was een vrachtwagen met pech.



Later op de ochtend zorgde een gestrande vrachtwagen bij Grijsoord volgens wegbeheerder Rijkswaterstaat voor nieuw oponthoud. Rond 11.15 uur stond er negen kilometer file, goed voor zeker een kwartier vertraging in de richting Utrecht.



Verkeer vanuit de richting Apeldoorn op de A50, die bij knooppunt Waterberg tijdelijk aanhaakt op de A12, moet daar nog eens 20 minuten bij optellen.