Ochtendspits met lange files op A12 en A50 begint af te nemen

Het was deze dinsdagochtend druk op de snelwegen in Gelderland. Op de A12 bij Oosterbeek stond rond 8.30 uur in de richting van Utrecht nog 8 kilometer file. Die de vertraging wordt veroorzaakt door een kapotte vrachtwagen.

Ook op de A50 was het al vroeg druk. In de richting van Oss, tussen Valburg en Ravenstein, moesten automobilisten geduld hebben. Er was 11 kilometer file, dat zorgde voor zeker 20 minuten vertraging. In de andere richting op de A50, bij Ewijk, werd ook langzaam gereden. Daar was tegen 8.00 uur sprake van 9 kilometer file, om 08.30 uur is dat afgenomen tot 5 kilometer.