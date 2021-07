Oeigoeren blij met verbreken stedenband met Wuhan: ‘Arnhem geeft een heel sterk signaal’

Column Remco Kock Veel mensen namen triviale selfies met het hoge water, alsof het een attractie was

19 juli Vanaf de Rijnkade staarden twee vrouwen naar het hoge water. ,,Goed dat mijn vader dit niet meer mee hoeft te maken”, hoorde ik de in het zwart geklede mevrouw zeggen. ,,Hij was doodsbang voor water, is twee keer geëvacueerd geweest.”