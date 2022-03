Oekraïense vluchtelingen gratis naar Vitesse - Cambuur: ‘Even ellende van de oorlog vergeten’

,,De eerste vijftig kaarten zijn al vergeven”, vertelt Van Veelen. De Arnhemse eredivisionist neemt het zondagmiddag 10 april op tegen de voetbalclub uit Leeuwarden. Met wat belletjes naar Vitesse en de Betuwe Express - die een bus beschikbaar stellen voor vervoer naar het GelreDome - was het middagje-uit zo geregeld. ,,Omdat er vijftig mensen meekunnen in de bus, mikte ik aanvankelijk ook op dat aantal qua kaarten”, zegt Van Veelen.

Vrouwen en kinderen

Maar er blijkt veel animo onder de vluchtelingen voor een middagje Vitesse, blijkt nu. Van Veelen: ,,En zo ver is het niet van de Rijnkade naar het GelreDome, dus we hebben geregeld dat de bus gewoon wat vaker heen en weer rijdt.”



In de noodopvang in de cruiseschepen verblijven nu zo’n 300 Oekraïense vluchtelingen, voornamelijk vrouwen en kinderen. ,,Ik gok dat uiteindelijk een derde van hen meegaat naar de wedstrijd. Laten we hopen dat ze die middag alle ellende van de oorlog even kunnen vergeten.”