Oekraïense vluchtelingen wantrouwen Nederlandse busjes: ‘De angst voor mensenhandel is groot’

Vriendin van agent die onwel werd bij ‘middel X-incident’ in Arnhem is ‘dankbaar, maar ook verdrietig’

ARNHEM - Ze is dankbaar en onder de indruk van het handelen van de agenten toen haar vriend onwel werd in het huis waar het dodelijke poeder ‘middel X’ was gebruikt. Maar ze is ook verdrietig. Voor de nabestaanden van de persoon die is overleden. En om de uitweg die de overledene kennelijk niet meer zag.

29 maart