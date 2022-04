Oekraïne meermaals genoemd bij plechtigheid voor moedige mensen in Velp: ‘Zij vinden de ander belangrijker dan zichzelf’

Centraal station Arnhem tijdelijk ontruimd na brandalarm: alle reizigers naar buiten

ARNHEM - Het centraal station in Arnhem is woensdagmiddag kort na 15.00 uur helemaal ontruimd nadat er een brandalarm was afgegaan. De brandweer kwam richting station en alle reizigers die zich binnen bevonden moesten het gebouw verlaten.

13 april