Oester-eter let op: Deze Arnhemse vishandel doet er échte parels in

Anderhalf jaar cel geëist voor levensge­vaar­lij­ke steekpar­tij na ruzie over luchten woning in Arnhem

29 oktober ARNHEM – Ruzie over het luchten van de woning, resulteerde afgelopen juni in een steekpartij waarbij een 43-jarige Arnhemmer een andere kamerbewoner met een mes in zijn gezicht raakte. Donderdag hoorde hij een gevangenisstraf tegen zich eisen van 28 maanden waarvan 10 maanden voorwaardelijk voor poging tot doodslag.