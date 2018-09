Officiële erehaag bij herdenking voor laatste veteranen Slag om Arnhem

Vrienden­fonds Rijnstate wil dakterras bouwen voor IC-pa­tiënt

7:39 ARNHEM - IC-patiënten van ziekenhuis Rijnstate in Arnhem kunnen over twee jaar vaker, sneller en makkelijker een half uurtje naar buiten. Het Vriendenfonds Rijnstate is begonnen met een sponsoractie die moet uitmonden in een bedrag van 75.000 euro. De eerste 432 euro zijn binnen.