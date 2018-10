Officier van justitie: ‘Topje van de ijsberg bij bendevervolging soms frustrerend’

Schuyt­graaf in Arnhem absolute topper op lokale huizen­markt

18:59 ARNHEM - Nergens in Arnhem werden in de maanden juli, augustus en september zoveel woningen verkocht als in Schuytgraaf. In het zuidelijke stadsdeel wisselden in het derde kwartaal 84 huizen van eigenaar, evenveel als in de nummers twee en drie op de ranglijst samen, Rijkerswoerd en Vredenburg/Kronenburg.