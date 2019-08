Olifant Saba arriveert na voorspoedige reis vanuit Zweden in Burgers’ Zoo

videoARNHEM - Het olifantenvrouwtje Saba is vandaag zonder problemen aangekomen in de Arnhemse dierentuin Burgers’ Zoo. Het dier komt over vanuit een dierentuin in Zweden. Ze gaat in Arnhem olifantenkoe Pinky gezelschap houden, die eenzaam is sinds het overlijden van haar eerdere maatje.