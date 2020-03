Olivia (8) heeft onvergetelijke verjaardag ondanks coronacrisis: ‘Nog nooit zoveel post gehad’

ARNHEM - Meer kaarten en tekeningen dan ooit, een lied van de juffrouw, een video én een brief van burgemeester Ahmed Marcouch . De Arnhemse Olivia zal haar achtste verjaardag van woensdag nooit meer vergeten. ,,Dit was misschien wel de leukste ooit.”

Van tevoren zag het er heel anders uit. Ze keek zo uit naar het trakteren in de klas. Maar het coronavirus gooide roet in het eten.

Verdrietig

,,Ze was daar echt heel verdrietig over en heeft er flink om gehuild. Want ze keek er zo naar uit. We hebben haar natuurlijk duidelijk gemaakt dat dat nu niet kon”, zegt moeder Marjolein Beekhuizen.

Olivia met al haar verjaardagspost. Bezoek krijgen zit er ook al niet in door de coronacrisis. De verjaardag dreigde daardoor volledig in het water te vallen. Tot Olivia, leerling van basisschool De Klimboom, woensdag compleet werd verrast toen ze zag wat voor post er binnenkwam. ,,Het was echt heel leuk. Zoveel kaarten. Dat heb ik nog nooit eerder gehad."

Liedje van de juffrouw

Haar juffrouw Simone had zelfs een liedje opgenomen. ,,Echt heel lief. Ze had een feestmuts op en zong een heel mooi liedje voor me.”

Omdat moeder Marjolein het zo verdrietig vond dat de verjaardag in duigen zou vallen, nam ze contact op met burgemeester Marcouch. Die verraste Olivia met een videoboodschap en stuurde haar een brief, die hij openbaar deelde op zijn Facebookpagina. ,,Bijzonder. Het is natuurlijk een belangrijke man. Volgend jaar wil hij langskomen op mijn verjaardag”, zegt Olivia.

Quote Ik vond het zo'n ontroeren­de boodschap. Het liet duidelijk zijn dat alles nu anders is dan eerst. Ik kreeg er kippenvel van Marjolein Beekhuizen

Tot tranen geroerd

Moeder Marjolein was tot tranen geroerd door de boodschap van Marcouch, die in zijn brief uitsprak dat we met zijn allen bezig zijn het coronavirus te temmen. ,,Ik vond het zo'n ontroerende boodschap. Het liet duidelijk zijn dat alles nu anders is dan eerst. Ik kreeg er kippenvel van.”

Ondanks alles hoopt Olivia volgend jaar gewoon weer te trakteren in de klas. Want haar klasgenootjes heeft ze wel gemist. ,,Maar deze verjaardag vergeet ik nooit.”