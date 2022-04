OM: Arnhemse terreurverdachten mochten niet als martelaar sterven

Dat zei de advocaat-generaal donderdag tijdens het hoger beroep van de mannen die september 2018 bij een vakantiehuisje in Weert werden opgepakt. Justitie denkt dat ze bezig waren een bloedige aanslag in Nederland voor te bereiden.

Limburgs vakantiepark

De rechtbank Rotterdam veroordeelde de mannen in oktober 2020 tot celstraffen tussen de tien en zeventien jaar. Drie van hen - onder wie hoofdverdachte Hardi N. - trokken hun hoger beroep in en leggen zich neer bij de opgelegde celstraffen. Shevan A., Morat M. en Wail el A. gingen wel in beroep en horen later donderdag welke straffen het Openbaar Ministerie passend vindt.