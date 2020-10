OM blijft bij strafeis van acht en zeven jaar voor schietpartij bij ripdeal in Arnhemse Rijkerswoerd

Rechter legt opnieuw lagere boetes op voor overtreden coronamaat­re­ge­len

20 oktober ARNHEM - De kantonrechter heeft in Arnhem uitspraak gedaan in 18 zaken waarin een boete was opgelegd voor het overtreden van de coronamaatregelen en waartegen bezwaar was gemaakt. In de meeste zaken legde de rechter een fors lagere boete op, namelijk 95 euro in plaats van 390 euro. Ook volgt een aantal vrijspraken.