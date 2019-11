OM eist 3 jaar tegen Arnhemmer voor megalab anabole steroïden

Al vaker drugsvaten gedumpt in bosgebied Mariëndaal

14:40 ARNHEM/OOSTERBEEK - Voor de zesde keer in een paar weken tijd hebben criminelen vaten met drugsafval gedumpt in de regio Arnhem. Dit keer was het bosgebied Mariëndaal tussen Oosterbeek en Arnhem aan de beurt. De vrachtwagen of bestelbus met blauwe vaten reed uit de richting van de Utrechtseweg het populaire wandelgebied in.