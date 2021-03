OM eist achttien jaar cel tegen Mo L. die ‘zijn’ Yosra doodschoot, maar ging het per ongeluk of expres?

Tegen een 38-jarige Arnhemmer die zijn vriendin in de slaapkamer doodschoot, heeft het Openbaar Ministerie woensdag een gevangenisstraf van achttien jaar geëist. Yosra is door haar jaloerse vriend vermoord, zegt de officier van justitie. Het ging per ongeluk, blijft Mo L. sinds die fatale dag volhouden.

Tik, tik, tik. Tien keer klonk woensdag in de rechtszaal een korte klik als de trekker werd overgehaald. Beurtelings hielden de officier van justitie, de drie rechters en zelfs de griffier een klein zwart vuurwapen vast.



Eén kogel uit dit omgebouwde gaspistool maakte dinsdag 7 juli 2020 een einde aan het leven van Yosra Seyah. Ze werd 31 jaar. Haar vriend haalde de trekker over. Per ongeluk, stelt hij. Toen hij een deur naar de slaapkamer openduwde, moet hij de trekker hebben beroerd.

Quote Doe normaal gek! De laatste woorden van Yosra

‘Doe normaal gek!’ Dat waren Yosra’s laatste woorden. Haar moeder, die bij het stel logeerde, hoorde het haar roepen. ‘Paf’, hoorde ze. Bij binnenkomst zag ze hoe Mo op bed haar dochter mond-op-mondbeademing gaf. Onder haar was een bloedvlek te zien.



Mo en Yosra zaten al een jaar of negen in een onstuimige relatie. Ze konden niet met of zonder elkaar. Over en weer waren beiden weleens vreemdgegaan. Op datingsapp Tinder had Yosra een man uit België ontmoet. Via een telefoon, die ze verborgen hield voor Mo, onderhield ze contact met hem. Ze wilde bij Mo weg, aldus de officier. De verdachte was volgens haar in zijn eer gekrenkt, regelde een wapen en schoot haar dood.

Huilen

De zussen van Yosra huilden gisteren toen aanwezige vuurwapendeskundigen het pistool (‘ja, het is echt leeg’) uit een witte kartonnen doos haalden. Het verdriet over hun zus heeft hun levens verwoest. Elke dag is er het besef, elke dag is er de pijn van het gemis. Wat zouden ze haar nog zo graag willen vasthouden en knuffelen. ,,Al was het maar voor één keer.” De familie eist bijna 80.000 euro aan schadevergoeding.

Was hij maar gegaan

‘Ik heb het niet expres gedaan’, heeft Mo van meet af aan gezegd. Zijn advocaat Anis Boumanjal stelde dat Yosra niet met opzet is doodgeschoten. Hij toonde appjes, selfies, filmpjes: Mo en Yosra beleefden veel lol samen. Van een ‘gijzeling’ door een bezitterige Mo was geen sprake: Yosra sportte alleen en was gewoon met haar vriendinnen op pad.



Yosra wist van het wapen, dat Mo bewaarde voor zijn zwager. Ze moet het in handen hebben gehad. Het wapen bevatte haar dna. In bijzijn van haar moeder maakten ze er grapjes over. Mo zegt de domste fout uit zijn leven te hebben gemaakt door ermee te gaan spelen. Anderhalve week voor Yosra’s dood gooide hij kleding en spullen in zijn auto en wilde hij weg. Was hij maar gegaan. ,,Ze huilde, toen ben ik maar gebleven. Het is een drama.”



Uitspraak over drie weken.