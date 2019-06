OM eist celstraf voor man die woningverhuurder voor tonnen oplichtte

ARNHEM – Tegen een 41-jarige ex-Rhedenaar is vrijdag veertien maanden cel geëist voor het oplichten van een woningverhuurder in Arnhem waar hij werkte voor in totaal ruim 265.000 euro.

De medewerker veranderde tussen 2009 en 2014 in de computer van de financiële administratie rekeningnummers van oud-huurders die nog geld terugkregen door zijn eigen rekeningnummer of door dat van kennissen. Vervolgens regelde hij de terugbetalingen van borg en teveel betaalde huur of stookkosten.



Het grootste deel van het geld kwam op zijn eigen rekeningen. Maar er ging ook ruim 53.000 naar een kennis wiens bankpas hij beheerde en nog eens meer dan 31.000 euro naar de rekening van de dochter van een vriendin. Ook over haar rekening kon hij vrij beschikken.

Verbouwing van huis gefinancierd met gestolen geld

De 42-jarige moeder van het meisje, inmiddels van Arnhem naar Almere verhuisd, stond gisteren terecht voor het witwassen van crimineel geld. Niet alleen was daar de rekening van haar dochter waar hij veel geld op stortte, ook had de man reisjes voor de familie en verbouwingen aan het huis betaald en veelvuldig dure cadeaus gegeven. Maar de officier van justitie zag te weinig bewijs dat de vrouw wist dat het om crimineel geld ging en vroeg vrijspraak. De rechtbank besloot meteen uitspraak te doen en sprak haar inderdaad vrij.

150 huurders gedupeerd

De zaak kwam aan het rollen toen een oud-huurder in juni 2014 belde en zei dat hij nog steeds geld moest krijgen. Een collega zag toen dat het geld dat de huurder had moeten krijgen naar een ander bankrekeningnummer was overgemaakt. Vervolgens kwamen meer ongebruikelijke transacties aan het licht. Het ging om 150 huurders die hun teveel betaalde huur, stookkosten of borg niet terug hadden gekregen.

Verdachte is geëmigreerd naar de VS