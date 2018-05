OM eist half miljoen witwasgeld van oud-inkoper coffeeshop De Pinguin

De officier van justitie vindt dat dit eerst moet gebeuren. De rechtbank hield de zaak daarvoor aan. Volgens het Openbaar Ministerie heeft het stel tussen januari 2010 en januari 2016 het criminele geld verder aangewend voor de realisatie van een Engelse kroeg en een welnesscentrum en de verbouwing van hun woonwagen. Ook zouden ze er de huur van een appartement in Spanje van hebben betaald. De motorboot stond op naam van iemand anders. Maar volgens het Openbaar Ministerie was de boot van het stel.

Revolver en hennep

Bij zijn aanhouding bleek de Huissenaar een revolver met patronen te hebben. Die was afkomstig van zijn overleden vader, verklaarde hij. Dat hij ook twee kilo hennep in huis had, vond hij logisch gezien zijn werk destijds als inkoper voor De Pinguin.

De coffeeshop aan de Hommelseweg in Arnhem werd in juni 2016 op last van de burgemeester gesloten. De gemeente vermoedde dat niet de eigenaar, maar de Huissenaar de touwtjes daar in handen had. Door tussenkomst van de rechter ging de zaak een jaar later weer open.