OM eist taakstraf, cel en enkelband tegen Arnhemmer (20) voor bedreigingen en straatroof in Zevenaar

Voorrangs­fout lijkt oorzaak botsing in Arnhem waarbij auto op zijkant belandde

11:16 ARNHEM - Een voorrangsfout is waarschijnlijk de oorzaak van het ongeval gisteravond in het Spijkerkwartier in Arnhem, waarbij een auto op de zijkant belandde. De bestuurder van de auto die vol in de flank werd geraakt, heeft waarschijnlijk geen voorrang verleend.