OM eist tot 30 maanden cel voor steekpartijen in Koerdisch-Turkse familievete

Veel meer eenzame uitvaarten in Arnhem; Ook hoge cijfers in Overbetuwe

29 januari ARNHEM - Het aantal uitvaarten van eenzame mensen op kosten van de gemeente is in het afgelopen jaar fors gestegen in Arnhem. In het afgelopen jaar heeft de Gelderse hoofdstad voor 35 personen de begrafenis of crematie geregeld en betaald. Dat is een stijging van bijna 50 procent ten opzichte van 2019 (24 uitvaarten). In buurgemeenten Lingewaard en Rozendaal was juist geen enkele eenzame uitvaart.