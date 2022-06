Om eist vijf jaar cel en tbs met dwang voor Arnhemmer voor doden vader met hamer

UpdateHet Openbaar Ministerie heeft bij de rechtbank in Groningen een celstraf van vijf jaar en tbs met dwang geëist tegen Jeffrey A. (40) voor het doodslaan van zijn vader met een hamer, in Groningen vorig jaar.

Het 69-jarige slachtoffer werd op 7 juni 2021 in zijn woning zeker tien keer op zijn achterhoofd geraakt. A. uit Arnhem logeerde bij hem nadat hij uit een psychiatrische kliniek was weggelopen. Volgens A. verkeerde hij in een psychose toen hij zijn vader doodsloeg. Vogels in de tuin hadden gezegd dat hij dit moest doen. A. stelt dat hij geen ruzie had met zijn vader.

De officier van justitie gaat uit van doodslag. A. zou in een opwelling hebben gehandeld. De Arnhemmer is geobserveerd in het Pieter Baan Centrum. Deskundigen twijfelen er niet aan dat A. in een psychose verkeerde. Wel heeft A. volgens hen atypische dingen genoemd, waardoor het kan lijken alsof zaken achteraf door hem worden aangedikt. Deskundigen achten A. in ieder geval sterk verminderd toerekeningsvatbaar en adviseren tbs met voorwaarden. De kans op herhaling is hoog, maar met streng toezicht zou een behandeling kunnen slagen.

Dwangverpleging

Het OM vindt dit niet voldoende en eist tbs met dwangverpleging. Zo is A. gevlucht uit een kliniek en wilde hij destijds geen medicatie. Hierover had hij wel degelijk ruzie met zijn vader, aldus de officier van justitie. Het OM ziet onvoldoende onderbouwing voor volledige ontoerekeningsvatbaarheid en eist daarom ook een celstraf.

De officier van justitie wijst op de verschillende verklaringen van A. Zo heeft hij in de politieverhoren niet gesproken over de vogels. Een van de rechters vroeg zich hardop af of A. zijn verhaal nu aandikt om ontoerekeningsvatbaar verklaard te worden. A. ontkent dat hij bewust overdrijft, maar vindt het wel belangrijk om ontoerekeningsvatbaar te worden verklaard. ,,Voor de familie, het is mijn andere ik geweest.”

A. dacht bij zijn kliniekopname in 2021 dat hij via duiven met zijn overleden moeder kon spreken en dat hij Jezus Christus was. Hij gebruikte voor zijn opname veel cannabis. Hierdoor werd zijn autismespectrum- en persoonlijkheidsstoornis mogelijk verergerd, aldus de deskundigen. Bij zijn aanhouding zaten er geen drugssporen in zijn lichaam.

De rechtbank doet 12 juli uitspraak.