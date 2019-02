OM eist vijf jaar cel en tbs voor Arnhemmer (55) na poging tot moord tijdens psychose

ARNHEM – De officier van justitie is ervan overtuigd dat een 55-jarige Arnhemmer degene is die een plaatsgenoot onder invloed van een psychose met voorbedachten rade in zijn woning heeft aangevallen met een mes. Ze eiste vrijdag vijf jaar cel en tbs met dwangverpleging voor poging tot moord.

De man ontkent de dader te zijn. Hij heeft bij de politie wel gesproken over mannen in witte jassen die bij hem waren gekomen en die hadden gezegd dat het slachtoffer een seksuele relatie met zijn ex had gehad en de vader van zijn zoon was. Getuigen hebben de verdachte horen zeggen dat hij het slachtoffer daarom te grazen wilde nemen.

Het slachtoffer lag die avond in december 2016 in bed toen er werd aangebeld. Hij deed open en werd meteen neergestoken. Achtervolgd door de bezoeker die naar hem uit bleef halen rende hij door het huis. Uiteindelijk wist hij naar buiten te vluchten. Buren alarmeerden de politie.

Iran

Met elf diepe steekwonden ging het slachtoffer naar het ziekenhuis. Zijn halsslagader bleek net niet geraakt. Volgens het slachtoffer was de verdachte de dader. Hij herkende hem van het asielzoekerscentrum waar ze beiden vijftien jaar eerder zaten. Ze komen beiden uit Iran.

Er zijn echter geen getuigen van de steekpartij en er is geen dna van de verdachte in de woning van het slachtoffer gevonden. Inmiddels zijn verschillende getuigen gehoord, waaronder het slachtoffer en de ex-vrouw van de verdachte over de vermeende seksuele relatie. Ze spreken die beiden tegen.

Observatie

De verdachte is inmiddels in het Pieter Baan Centrum geweest ter observatie. Hij heeft daar niet willen vertellen over de steekpartij of over zijn verleden. De deskundigen constateerden geen stoornis op dat moment. Maar ze zijn wel van mening dat hij, als hij daar schuldig aan wordt bevonden, onder invloed van een psychose tot zijn actie moet zijn gekomen. Mogelijk zijn trauma’s door de oorlog in zijn land van afkomst van invloed geweest. De man had waandenkbeelden. Hij dacht bijvoorbeeld dat hij werd afgeluisterd door de Iraanse veiligheidsdienst. Ze verklaarden de man verminderd toerekeningsvatbaar, maar adviseerden alleen reclasseringstoezicht.

De officier van justitie kon zich daar niet in vinden. Zij vindt het risico groot dat de man opnieuw in een psychose raakt en opnieuw gevaarlijk wordt. Ze vindt de gedwongen tbs op zijn plaats. Mocht de rechtbank daar niet in mee gaan, dan wil ze dat er een gevangenisstraf van acht jaar komt.