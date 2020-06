OM: Frauderende ex-directeur basisschool De Boomhut kreeg passende straf

Achterstand

,,Het OM heeft in deze zaak geoordeeld dat een strafbeschikking een passende afdoening is. Bij de opgelegde strafbeschikking is voldaan aan de voorwaarde dat de schadevergoeding die de man moet betalen, gelijk staat aan de bewezen geachte schade.”

,,Bij de keuze voor de strafbeschikking heeft meegewogen dat een gang naar de rechter – naar het oordeel van het OM – weinig meerwaarde zou bieden en bovendien niet op korte termijn zou kunnen plaatsvinden. Bij een rechtszaak zou de man zich inderdaad in het openbaar moeten verantwoorden. Om dit te ondervangen heeft het OM actief een persbericht over de afdoening uitgebracht.”