OM: geen bewijs dat Arnhemmer dreigde mes door hart vrouw te steken

ARNHEM – Dat een 45-jarige Arnhemmer in augustus 2017 zijn vrouw sloeg en beet, daar is de officier van justitie van overtuigd. Maar dat de man haar ook vastbond, haar mond afplakte en dreigde een mes door haar hart te steken, daarvoor zag hij te weinig bewijs.

De verdachte heeft 106 dagen in voorlopige hechtenis doorgebracht. Daar bovenop vroeg de officier gisteren een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand met reclasseringstoezicht en zo nodig ambulante behandeling gedurende een proeftijd van twee jaar.

De zaak stond in november 2017 al voor de rechter. De vrouw zwakte op zitting toen haar aangifte af. Het vastbinden en bedreigen deed ze af als ‘een grapje’ van haar man. Ze werd daarop aangehouden voor meineed.

Ruzie

In haar aangifte zei ze dat ze ruzie hadden gekregen over wie het restaurant dat ze samen hadden op naam zou krijgen na de echtscheiding waarin ze verwikkeld waren. Ook ging het over andere geliefden. Hij zou haar hebben geslagen, met een mes in haar handen hebben gestoken, haar haren hebben afgesneden, handen en voeten hebben vastgebonden en haar mond hebben dichtgeplakt met tape.

Het ergste vond ze, zei ze in haar aangifte, dat ze daar wel een uur lang vastgebonden lag terwijl hij dreigde het mes in haar hart te duwen. ‘Of je gaat dood, of je gaat het land uit’, zou hij hebben gezegd. Eerder dat jaar zou hij haar gebroken ribben hebben bezorgd. Ze wilde dat het geweld ophield, niet dat hij vastzat. ‘Hij heeft een goed hart, alleen zijn temperament is niet zo goed’, verklaarde ze.

Diverse stoornissen

Na zijn schorsing kwam de man onder reclasseringstoezicht en bij Kairos leerde hij hoe hij met agressie moet omgaan. “Weglopen als ik boos word”, vatte hij samen wat hij had geleerd. De zaak is erg lang blijven liggen. Maar de officier van justitie vindt, anders dan de raadsman, dat een voorwaardelijke straf plus toezicht nog op zijn plaats is. Een psycholoog die de man onderzocht constateerde diverse stoornissen.

Maar volgens de Arnhemmer gaat het met zijn huidige partner goed. “Het is totaal anders. We praten meer.” Hij vindt de begeleiding van de reclassering dan ook niet meer nodig.