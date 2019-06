OM: Gelders bestuur geeft onjuiste informatie over geheime rapporten Vink

ARNHEM - Het bestuur van de provincie Gelderland heeft Statenleden onjuist geïnformeerd over rapporten van afvalbedrijf Vink uit Barneveld. Dat stelt het Openbaar Ministerie (OM) in een brief aan het Gelderse college.

Eén van de rapporten gaat over de twijfelachtige inname en verwerking van asbest door Vink, een ander over het gebruik van slakken (verbrandingsresten) in een asfaltweg. PVV-Statenlid Ton Diepeveen vroeg herhaaldelijk de documenten van de firma, die al langer onder vuur ligt, openbaar te maken. Ook onderzoeksprogramma ZEMBLA wilde ze graag inzien.

Feitelijk onjuist

Volgens het provinciebestuur was dat niet mogelijk, omdat het OM dat niet zou toestaan. Maar dat is ‘feitelijk onjuist’, zegt het OM nu in de brief (pdf). Zo zou het niet kloppen dat het OM heeft gezegd dat er ‘belemmeringen waren vanuit de opsporing of vervolging van strafbare feiten’ om rapporten over Vink openbaar te maken.

Sterker nog, het OM zegt meerdere malen te hebben herhaald geen standpunt in te willen nemen, omdat het geen zeggenschap heeft over het wel of niet openbaar maken van de rapporten. Die zeggenschap ligt namelijk bij de opdrachtgever. Begin vorige maand zou justitie dat nog duidelijk hebben gemaakt.

‘Raakt de wortel van democratie’

PVV’er Diepeveen laat weten geschokt te zijn door de verklaring van het OM. ,,Ik heb Statenvragen gesteld en antwoorden gekregen die niet juist zijn. Dat is het raken van de wortel van de democratie.’’ Diepeveen heeft voor aanstaande woensdag een debat in Provinciale Staten aangevraagd. ,,Dan moet blijken wat er aan de hand is.’’

Duidelijk is in ieder geval dat zijn partij het er niet bij laat zitten. ‘Leugens, leugens en nogmaals leugens’, schrijft fractieleider Marjolein Faber vandaag in een tweet. ‘Hoe Provinciale Staten belazerd worden’.