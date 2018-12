OM: ‘Koningin Korenmarkt wist van misdaadgeld’

Volgens het OM werden haar cafés en de overnameplannen gefinancierd met de miljoenen aan drugsgeld die haar 66-jarige vriend zou hebben verdiend met grootschalige cocaïnesmokkel. De man zou tonnen in de horecazaken hebben gestoken. Het OM stelt dat hij niet alleen de geldschieter is, maar in werkelijkheid ook de leiding had over de horecazaken.

Dali

De Arnhemmer werd in 2011 op volle zee geënterd door de Spaanse marine. Aan boord van zeiljacht de Dali werd 750 kilo cocaïne gevonden met een marktwaarde van 23 miljoen.



De man kreeg in Spanje jarenlange gevangenisstraf, die hij deels in Nederland mocht uitzitten. Toen hij voorwaardelijk in vrijheid werd gesteld vestigde hij zich in zijn geboortestad Arnhem. In de zomer van 2016 kreeg hij een relatie met de uitbaatster van Madame Touché.



Het stel ontkent alle beschuldigingen. De 66-jarige Arnhemmer stelt dat hij al een vermogend man was en dat legaal had verkregen. Zo bezat hij ooit onroerend goed en een hotel in Arnhem en verdiende hij geld met zijn charterbedrijf op Gibraltar. Zijn vriendin zegt niet te hebben geweten dat het geld uit de misdaad afkomstig was.